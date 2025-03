Vente du PSG - Qatar : «C’est un super investissement pour eux» 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, de nombreux sujets ont touché la direction du PSG. Le rachat avorté du Parc des Princes, mais aussi des rumeurs annonçant une potentielle volonté de QSI de se retirer. Pour l’ancien Parisien Nicolas Anelka, le niveau d’implication du Qatar dans le projet Rouge et Bleu n’est plus à prouver.

Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI a ramené le club de la capitale dans une autre dimension. Présent au micro de RMC ce samedi, Nicolas Anelka s’est longuement exprimé sur la réussite des dirigeants parisiens.

« Depuis que le Qatar est là, c'est une autre dimension »

« C'est un bilan exceptionnel. On ne compte plus les trophées de Ligue 1, de Coupe de France. Ils (QSI) maîtrisent le championnat depuis leur arrivée. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce titre européen pour être au sommet. Mais depuis que le Qatar est là, c'est une autre dimension. On l'a vu avec les joueurs qui sont venus. Avant le PSG était en difficulté, depuis qu'ils sont là c'est l'un des meilleurs clubs européens. C'est vraiment un bilan très positif », confie l’ancien joueur du PSG (1996-1997, 2000-2002), avant d’évoquer le possible désintérêt du Qatar pour le club.

« Je pense que le PSG c'est un super investissement pour eux »

« Ils ont fait pas mal d'investissements dernièrement avec le nouveau centre d'entraînement. Ils essayent d'acheter le stade. S'ils n'y arrivent pas, ils vont construire un autre stade. Cela montre le niveau d'implication du Qatar. Ils ont aussi fait pas mal d'investissements dans Paris. Sur le sportif, ils sont aussi en quête de cette Ligue des champions. Je pense que le PSG c'est un super investissement pour eux. Il y a beaucoup de questions aussi, sur ce qui est reproché à Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Comme quoi ‘NAK’ est trop puissant. C'est normal, c'est le président du club numéro 1 en France. Avec le plus gros budget, qui est champion en titre. Donc c'est normal qu'il soit puissant. Cela a été le cas à l'époque avec Aulas et Tapie », conclut Nicolas Anelka.