PSG : Un cadre de l’OM lâche un énorme message à Neymar

Publié le 17 octobre 2022 à 11h15

Opposé à l’OM en clôture de cette 11ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé 1-0 grâce à un but de Neymar. Encore buteur, l’international brésilien a été partout sur le terrain, y compris en défense. Après la rencontre, Pau Lopez, le gardien marseillais, n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’attaquant parisien.

Le grand Neymar est de retour cette saison. Après un dernier exercice très compliqué avec le PSG, le Brésilien est revenu en grande forme. Encore décisif contre l’OM dans le Classique, Neymar est en tête du classement des buteurs avec neuf réalisations. Rien que ça… Au-delà de son but, l’attaquant du PSG aura encore épaté par son repli défensif.

Neymar a fait mal à l’OM

Dimanche dernier, c’est Neymar qui a fait le plus de mal à l’OM. Entre son but et le carton rouge provoqué, le numéro 10 du PSG a sorti une nouvelle très bonne copie à un mois de la Coupe du Monde. Après la rencontre, Neymar a même été complimenté par un Olympien.

«Je pense que l’homme du match, c’est Neymar»