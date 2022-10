Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... Un clash dans le vestiaire ? La réponse de Galtier

Publié le 17 octobre 2022 à 08h45

Arthur Montagne

Après la victoire contre l'OM (1-0) dimanche soir, Christophe Galtier a été interrogé sur l'ambiance qu'il règne au sein du vestiaire du PSG à la suite d'une semaine très agitée. Mais le coach parisien insiste sur le fait que tout va pour le mieux en interne.

Le PSG a conclu une semaine très agitée de la plus belle des manières en s'imposant dans le Classique contre l'OM (1-0). Après le match, Christophe Galtier a ainsi été interrogé sur les polémiques apparues quelques jours avant, en assurant notamment que tout va bien dans son vestiaire malgré les rumeurs de tensions entre Neymar et Kylian Mbappé notamment.

«Tout se passe bien dans le vestiaire»

« Je suis très honnête. Il ne se passe rien. On essaye juste de trouver les meilleures associations possible. Je les ai entendus. Et c’est pour ça qu’on a cherché un système différent. Mais tout se passe bien dans le vestiaire. Ce sont des joueurs avec un grand caractère, mais qui sont aussi de grands professionnels », assure-t-il au micro de Prime Video afin de décrypter la victoire du PSG.

