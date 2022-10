Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit une terrible nouvelle avant la Coupe du monde

Publié le 16 octobre 2022 à 14h15

Arnaud De Kanel

C'est une nouvelle dont se serait bien passé Neymar avant d'affronter l'OM. Son coéquipier et titulaire en sélection à la pointe de l'attaque Richarlison s'est blessé avec Tottenham et sa participation à la Coupe du monde est très compromise. Un énorme coup dur pour Neymar dans sa quête de titre mondial.

Dans un peu plus d'un mois, Neymar entamera avec le Brésil sa campagne à la Coupe du monde. C'est certainement le plus gros objectif de sa carrière et pour l'atteindre, il est très bien entouré. En attaque notamment où il se complète bien avec Richarlison. Mauvaise nouvelle pour l'attaquant du PSG, son compatriote s'est blessé samedi soir...

PSG : Mbappé, Neymar… Nouvelles révélations sur le dernier scandale à Paris https://t.co/sAcbuJ2qPs pic.twitter.com/AybkwWMJjV — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Richarlison est sorti sur blessure

La vedette du PSG a sans doute perdu un élément fort pour le Mondial. En effet, Richarlison est sorti de la pelouse en pleurs après s'être blessé au mollet lors de la victoire de Tottenham face à Everton ce samedi.

«C’est un peu difficile de parler»