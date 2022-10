Foot - PSG

PSG : Lionel Messi donne ses grands favoris pour le Qatar

Publié le 19 octobre 2022 à 16h00

La rédaction

Dans un peu plus d’un mois débutera la Coupe du Monde au Qatar. L’occasion pour les différents acteurs de faire leurs pronostics. Interrogé par la presse anglaise, Lionel Messi a dévoilé ses grands favoris pour la compétition. Selon le joueur du PSG, le Brésil et la France seront les plus capables d’être sacrés Champions du Monde.

La Coupe du Monde au Qatar arrive à grands pas et les différents observateurs commencent à faire leurs pronostics. Ils se sont d’ailleurs accordés à placer le Brésil, l’Argentine et la France parmi les principaux favoris à la compétition. Interrogé sur DirecTV Sport , Lionel Messi a lui aussi donné son avis à la question.

« Le Brésil et la France sont les deux grands candidats pour remporter la Coupe du monde »

Alors que l’Argentine fait partie des grands favoris au titre de Champion du Monde, Lionel Messi a tenu lui aussi à faire son pronostic. Selon le numéro 30 du PSG, seules deux équipes sortent du lot. « Nous disons toujours les mêmes grandes équipes. Mais, si je dois choisir, le Brésil et la France sont les deux grands candidats pour remporter la Coupe du monde. Ils ont le même groupe depuis longtemps, ils fonctionnent bien. »

« Ils ont des joueurs impressionnants »