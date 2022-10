Foot - PSG

PSG : Galtier se lâche sur Messi après son match XXL

Publié le 22 octobre 2022 à 08h45

Ce vendredi face à Ajaccio (3-0), Lionel Messi a de nouveau régalé sous le maillot du PSG, avec un but et deux passes décisives pour Kylian Mbappé au compteur. Après une première saison compliquée, l’Argentin confirme qu’il est de retour en pleine forme du haut de ses 35 ans, de quoi épater Christophe Galtier.

L’absence de Neymar ne s’est pas fait ressentir ce vendredi contre Ajaccio. Grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG s’est largement imposé en Corse (3-0), et le septuple Ballon d’Or s’est particulièrement fait remarquer en inscrivant un magnifique but et en délivrant deux passes décisives pour Kylian Mbappé. De quoi impressionner Christophe Galtier.

« Messi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football »

« C’est un génie. Quand il est dans ce registre-là, il est très à l’aise. Il a manqué de réussite à un certain moment, mais il a insisté », a-t-il confié sur Prime Vidéo , avant d’ajouter en conférence de presse : « Évidemment, les gens viennent au stade pour voir Leo, l’équipe du PSG, Kylian. Ce soir Ney’ (Neymar) était absent, mais pour lui aussi. Je le dis souvent, mais il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Il aime jouer pour les autres, a une relation avec le ballon hors pair et est très altruiste . »

« Quand des joueurs comme lui ne seront plus là, tout le monde regrettera »