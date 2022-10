Foot - PSG

PSG : Après avoir lancé une révolution, Christophe Galtier s'enflamme

Publié le 20 octobre 2022 à 14h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’un changement de système était évoqué depuis plusieurs semaines au PSG, Christophe Galtier a décidé d’évoluer avec une défense à quatre dimanche dernier face à l’OM. Un choix payant puisque l’équipe parisienne l'a emporté (1-0) sans encaisser le moindre but. De quoi satisfaire Christophe Galtier avant le déplacement à Ajaccio.

Contraint de faire sans Sergio Ramos (suspendu), Presnel Kimpembe et Nuno Mendes (blessés), Christophe Galtier a décidé de changer son système tactique pour affronter l’OM le week-end dernier en alignant une défense à quatre. Un choix payant puisque le PSG l’a emporté sur sa pelouse (1-0), mettant fin à une série de trois matches nuls (deux fois contre Benfica en Ligue des champions, ainsi que Reims en Ligue 1). « Avec la suspension de Sergio (Ramos) et la blessure de Dani, nous commençons évidemment à être très affaiblis dans le secteur défensif. Il est fort probable que nous poursuivions avec ce système en le travaillant et l’améliorant à l’entraînement », a prévenu Christophe Galtier, revenant sur ce choix ce jeudi à la veille du match contre l’AC Ajaccio.

« C'était un pari osé »

« C'était un pari osé, notamment face à l'OM, une équipe très organisée et dure à jouer. On avait cette réflexion depuis un certain moment. Deux séances avaient été faites. J'ai senti que c'était le moment de changer d'organisation. Je ne suis pas surpris de la capacité de mes joueurs à s'adapter. Ils ont été bien dans ce que je souhaitais voir de l'équipe. Bien organisés, bien rigoureux, très joueurs », s’est satisfait Christophe Galtier au micro de PSG TV ., ajoutant un peu plus tard en conférence de presse que le PSG se présentera à nouveau avec une défense à quatre en Corse vendredi : « Il peut y avoir de la fraîcheur. Je réfléchis encore sur l'enchaînement des matchs. Nous avons une obligation de résultat. Tout le monde pense que le match sera facile pour le PSG, mais nous avons été en difficulté à Reims. On jouera à quatre derrière. C'est la seule info que je peux vous donner. »

« Depuis longtemps, je joue comme ça »