Foot - PSG

PSG : Galtier l’annonce, la révolution va durer !

Publié le 18 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

A l’occasion de la venue l’OM au Parc des Princes, Christophe Galtier a décidé de changer de système en alignant pour la première fois un système à quatre défenseurs. Et visiblement, ce n’était pas un simple coup d’essai.

Depuis le début de saison, Christophe Galtier avait identifié son système puisqu'il a rapidement opté pour un 3-4-1-2, estimant que ce schéma correspondait le mieux à son effectif. Néanmoins, le PSG vient d'enchaîner trois matches nuls de suite (deux fois contre Benfica en Ligue des champions, ainsi que Reims en Ligue 1) et ses dernières prestations étaient moins abouties. Une situation qui a commencé à faire réfléchir Christophe Galtier qui doit également faire face aux absences de Presnel Kimpembe et Sergio Ramos en défense. Pour toutes ses raisons, il a donc décidé de changer de système et d'opter pour un 4-3-1-2 pour la réception de l'OM. Un choix qui a porté ses fruits puisque le PSG s'est imposé (1-0).

Le changement tactique va se poursuivre

Par conséquent, Christophe Galtier assure qu'il pourrait continuer dans cette voie. « Avec la suspension de Sergio (Ramos) et la blessure de Dani, nous commençons évidemment à être très affaiblis dans le secteur défensif. Il est fort probable que nous poursuivions avec ce système en le travaillant et l’améliorant à l’entraînement. Dans la semaine, nous avons eu deux séances pour travailler au retour de Benfica », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«J’ai rapidement eu un retour très positif hier après la séance»