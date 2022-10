Foot - PSG

PSG : L'énorme punchline de Mbappé qui chambre l'OM

Publié le 17 octobre 2022 à 12h15

Arthur Montagne

Présent en zone mixte après la victoire contre l'OM (1-0), Kylian Mbappé s'est fendu d'une petite punchline sur la supériorité du PSG dans les Classiques après une question sur l'esprit retrouvé des PSG-OM compte tenu du bon match des Marseillais.

Depuis l'arrivée que Qatar au PSG, les Classiques se sont petit-à-petit montrés de plus en plus déséquilibrés. Preuve en est, le club parisien n'a perdu qu'un seul de ses 26 derniers matches contre l'OM. C'était au Parc des Princes en 2020 dans un contexte très particulier en pleine crise du Covid. Et dimanche soir, les Marseillais n'ont pas réussi à inverser la tendance.

PSG : Pivot, OM... Mbappé répond à Galtier https://t.co/gtmzsh2bxu pic.twitter.com/K2mIvXtdww — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Le PSG domine l'OM

En effet, pour le premier Classique de la saison, le PSG s'est imposé sur sa pelouse grâce à un but de Neymar juste avant la pause (1-0). Néanmoins, l'OM n'a pas démérité et a fait preuve de résilience face aux Parisiens, donnant un peu plus de saveur à ce Classique. Interrogé sur la résistance de l'OM qui redonne « l'esprit des Classiques », Kylian Mbappé n'a pas hésité de se fendre d'un petit tacle.

«Comme les années précédentes, on a gagné»