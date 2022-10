Foot - PSG

PSG : Sarkozy, Mondial... Les folles révélations sur l’arrivée du Qatar

Publié le 19 octobre 2022 à 23h30

Pierrick Levallet

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension avec l’arrivée du projet QSI. Alors qu’elle était en difficulté, la formation parisienne a pu devenir l’un des clubs les plus importants d’Europe. Cela a notamment été possible grâce à Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République a d’ailleurs réalisé un très joli coup pour le rachat du PSG.

Si le PSG rayonne aujourd’hui dans son championnat, ce n’était pas vraiment le cas il y a quelques années en arrière. Alors en grande difficulté, le club de la capitale a pu se reconstruire et arriver là où il en est grâce à l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) et de son énorme projet en 2011. Grâce à cela, le PSG a pu recruter quelques uns des meilleurs joueurs d’Europe de l’époque. Et cela a pu être possible, notamment grâce à l’aide d’un certain Nicolas Sarkozy.

Le PSG racheté par le Qatar grâce à Nicolas Sarkozy ?

France Info avait révélé l’importance de Nicolas Sarkozy dans les négociations pour le rachat du PSG par le Qatar il y a quelques jours. Ce mercredi, Mediapart confirme tout cela. D’après le média français. L’enquête judiciaire démontrerait bien que la vente du PSG à QSI a été obtenue par le président de la République de l’époque en échange du vote de Michel Platini pour l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Les négociations auraient eu lieu lors d’un déjeuner le 23 novembre 2010 à l’Elysée, auxquels l’émir du Qatar, Tamim Al-Thani, aurait participé. Mais Nicolas Sarkozy n’aurait pas été le seul impliqué dans cette affaire.

Le fils de Nicolas Sarkozy également impliqué dans l’affaire

En effet, son fils aîné Pierre Sarkozy aurait également eu un rôle auprès de Sébastien Bazin, ancien patron du fonds Colony Capital. Mediapart révèle d’ailleurs une discussion entre les deux hommes, datant du 29 décembre 2010. « Pierre, as-tu eu ton père et sais-tu s’il va appeler le Prince ? J’ai parlé au dircab [du prince Tamim] et à Nasser et pour l’instant leur ai dit que je comptais venir samedi et dimanche à Doha mais sans aucune assurance de rencontrer le Prince !!! Merci pour tout ce que tu fais » a lancé Sébastien Bazin à Pierre Sarkozy, prouvant l’implication d’une part de Nicolas Sarkozy mais aussi de son fils.

Un joli coup bouclé grâce à Nicolas Sarkozy et son fils ?