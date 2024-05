Mercato - PSG : Mbappé lâche déjà une fortune à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre en fin de saison et devrait prendre la direction du Real Madrid qui l'attend de pied ferme. La presse espagnole confirme plus que jamais cette tendance en révélant que Mbappé venait de lâcher 40M€ dans l'acquisition de deux propriétés dans la capitale ibérique.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le capitaine de l'équipe de France a décidé de ne pas prolonger son contrat arrivant à expiration dans la capitale, et sauf incroyable rebondissement de dernière minute, il s'engagera libre avec le Real Madrid cet été. Un accord contractuel aurait déjà été trouvé avec le club merengue , et Mbappé prépare déjà son arrivée dans la capitale espagnole...

PSG : Le retour du grand Mbappé est déjà annoncé ! https://t.co/reYf19d3W8 pic.twitter.com/YCO7diQ8ep — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Premiers achats immobiliers pour Mbappé ?

Selon les révélations du média espagnol Vozpopuli , spécialisé dans l’économie et la finance, l'entourage de Kylian Mbappé serait en train de boucler ses deux premiers achats immobiliers à Madrid. Premier bien : une propriété résidentielle située à La Moraleja, un quartier résidentiel dans le nord de la Communauté de Madrid. Et la seconde serait à La Finca, quartier de haute sécurité à Pozuelo de Alarcon, à l’ouest de la capitale espagnole.

Un total de 40M€

Le journal espagnol précise que Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari, dépenseraient donc au total plus de 40M€ dans ces transactions immobilières. À noter que l'une de ces résidences appartenait auparavant à Sergio Ramos lorsqu’il évoluait encore au Real Madrid.