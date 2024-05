PSG : Galtier passe un message à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand adepte de la rotation depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Luis Enrique est souvent critiqué pour ses choix tactiques. Mais l'entraîneur espagnol peut néanmoins compter sur le soutien de son prédécesseur, Christophe Galtier, qui regrette de ne pas avoir eu l'occasion de pouvoir appliquer un tel turn-over avec son calendrier surchargé l'an dernier au PSG.

Déjà vainqueur du Trophée des Champions et de la Ligue 1, le PSG version Luis Enrique a l'occasion de réaliser un quadruplé historique cette saison avec la Coupe de France ainsi que la Ligue des Champions. L'entraîneur espagnol, qui a instauré une grosse rotation depuis son arrivée dans la capital l'été dernier, voit donc son travail porter ses fruits malgré les critiques récurrentes dans sa gestion de l'effectif. Et Christophe Galtier, son prédécesseur sur le banc du PSG, valide totalement ses méthodes.

Galtier raconte son problème au PSG

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Galtier évoque dans un premier le gros souci qu'il a rencontre l'an passé au PSG avec la programmation de la Coupe du Monde au Qatar en plein milieu de la saison, qui a usé ses joueurs : « Jamais, des joueurs n'auront autant joué en si peu de temps, en Europe. Après un parcours quasi parfait, patatras ! Treize ou quatorze joueurs du Paris-SG ont participé à la Coupe du monde. Il n'y a pas eu de cassure dans l'équipe. Il a fallu surtout la digérer. Elle a généré de la fatigue, physique et mentale, des blessures… », indique l'ancien coach du PSG, qui en profite ensuite pour glisser un mot à Luis Enrique.

« Je suis très heureux de ce qui arrive à Luis Enrique »