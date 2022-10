Foot - PSG

PSG : Après Mbappé, une nouvelle polémique éclate à Paris avec Sergio Ramos

Publié le 13 octobre 2022 à 21h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la polémique autour de Kylian Mbappé enfle, deux autres joueurs du PSG sont critiqués après avoir assisté à une corrida en Espagne ce mercredi. Il s'agit de Keylor Navas et de Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid. L'association PETA, qui protège le droit des animaux, a tenu à leur adresser un message sur les réseaux sociaux.

Le PSG vit un début de saison mouvementé. Sur le terrain, le club parisien se montre solide, malgré un léger coup de moins bien ces derniers mois. Mais les affaires extra-sportives s'accumulent depuis le début de la saison. Pour ne citer que quelques polémiques : Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, est cité dans une affaire de détention arbitraire au Qatar. Un clash aurait aussi éclaté entre Kylian Mbappé et Neymar. La star française du PSG aurait également été discrédité par son propre club selon Mediapart.

Le PSG dans la tourmente après la bombe sur Mbappé

En effet, le PSG aurait fait appel à de faux comptes pour s'en prendre à certains médias, mais aussi à Kylian Mbappé, qui avait réclamé « plus de responsabilités » en 2019. Le club parisien a immédiatement démenti ces informations, mais le mal est fait. Selon RTL , Mbappé considère que le PSG veut nuire à sa réputation et souhaite quitter au plus vite la capitale. Mais alors que la formation doit gérer ce dossier sensible, voilà qu'une nouvelle affaire éclate.

Ramos et Navas à Madrid pour assister à une corrida

Profitant de quelques jours de repos, Sergio Ramos et Keylor Navas se sont rendus en Espagne pour assister à une corrida. Kylian Mbappé était, un temps, annoncé mais il a rejoint Nîmes pour assister à un événement caritatif. Les deux joueurs du PSG se sont affichés aux côtés de certains joueurs du Real Madrid sur la Plaza de Toros de las Ventas. Certaines associations qui défendent le droits des animaux comme PETA ont dénoncé cette participation sur les réseaux sociaux.

Les joueurs du @PSG_inside ont une responsabilité envers leurs jeunes fans et la France qu’ils représentent à l’international, et ils se doivent de montrer l’exemple en ne soutenant pas la cruauté animale.Honte à @SergioRamos et @NavasKeylor de s'être affichés à une corrida. 👎 pic.twitter.com/M6RmkB8h2A — PETA France (@PETA_France) October 13, 2022

« Honte à Sergio Ramos et Keylor Navas de s'être affichés à une corrida »