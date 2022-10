Foot - PSG

PSG : Ces révélations retentissantes sur Mbappé et le Ballon d'Or

Publié le 13 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Ce lundi, Karim Benzema devrait se voir offrir son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. De son côté, Kylian Mbappé ne ferait pas partie du top 5 du classement. Ainsi, il ne serait pas emballé par l'idée de participer à la 66ème cérémonie du Ballon d'Or.

Alors qu'il a brillé tout au long de la saison 2021-2022, Karim Benzema a été l'un des grands artisans des sacres du Real Madrid en Liga, mais surtout en Ligue des Champions. Grâce à ses performances XXL, le buteur français de 34 ans devrait hériter de la plus belle des distinctions personnelles, en plus d'avoir raflé des titres collectifs majeurs. En effet, Karim Benzema serait le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or lors de la 66ème cérémonie programmée le 17 octobre au Théâtre du Châtelet.

Kylian Mbappé n'est pas dans le top 5 du Ballon d'Or

De son côté, Kylian Mbappé ne ferait pas partie du top 3 du classement du Ballon d'Or. Et à en croire les indiscrétions de Mundo Deportivo , il ne serait même pas parmi les cinq meilleurs joueurs de la saison 2021-2022. Ainsi, Kylian Mbappé ne serait pas du tout emballé par l'idée de participer à la cérémonie de ce lundi étant donné qu'il figurera pas sur la photo officielle.

Mbappé ne veut pas participer à la cérémonie s'il n'est pas sur la photo