Foot - PSG

PSG : Le clan Mbappé impliqué dans un énorme scandale, une nouvelle annonce tombe

Publié le 13 octobre 2022 à 12h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces derniers jours, le nom de Kylian Mbappé a été évoqué dans l’affaire Kheira Hamraoui. Fayza Lamari, la mère de l’attaquant, a en effet rencontré Aminata Diallo, suspectée d’avoir commandité l’agression de son ancienne coéquipière, pour un projet de documentaire dans lequel était impliquée une société appartenant à Kylian Mbappé. Un rapprochement qui a fait parler et sur lequel est revenu l’ancienne joueuse du PSG.

Alors que son nom est déjà sorti dans l’affaire Paul Pogba, Kylian Mbappé est également impliqué malgré lui dans le dossier Kheira Hamraoui. Suspectée d’avoir commandité l’agression de cette dernière, Aminata Diallo aurait rencontré Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG, dans le cadre d’un projet de documentaire. De quoi permettre à l’ancienne joueuse du club de la capitale de se rapprocher du clan Mbappé. Selon les récentes révélations divulguées par Le Parisien , Fayza Lamari aurait pu intervenir pour la prolongation de Diallo auprès des dirigeants du PSG, et ce dans le cadre des négociations pour le nouveau bail de Kylian Mbappé. Remise en liberté le 21 septembre dernier mais placée sous contrôle judiciaire, Aminata Diallo s’est prononcée sur cette affaire dans un entretien accordé à RMC .

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vers une résiliation ? Une incroyable bombe tombe https://t.co/c45H6DdOWT pic.twitter.com/Sfj2903s0v — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Avec Fayza Lamari on avait plusieurs projets en commun »

Alors qu’elle dément son implication dans l’agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo est également revenue sur ses relations avec le clan Mbappé : « Avec Fayza Lamari on avait plusieurs projets en commun. Notamment de documentaires et qui concernent aussi des actions envers les jeunes ou des personnes handicapées. C’est vrai qu’elle a effectivement évoqué mon cas auprès de la direction du Paris Saint-Germain dans le même objectif que César. C’est-à-dire d’exprimer son point de vue et de rappeler au club qu’il voulait prolonger Aminata avant sa garde à vue et que cela serait injuste qu’elle ne prolonge pas. Mais en aucun cas il y avait la volonté de forcer le club à me prolonger. C’est totalement faux, la preuve. Sinon j’aurais signé. J’aurais prolongé avant Kylian ou avant Marie-Antoinette Katoto. Cela n’a pas été le cas. Cela a été un soutien par rapport à une situation qu’ils pensaient injuste vis-à-vis de moi . »

« On essaye de diaboliser toutes les personnes autour de moi et qui m’ont apporté leur soutien »