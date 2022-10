Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut plomber deux transferts XXL de Campos

Publié le 26 octobre 2022 à 07h45

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, N'Golo Kanté et Jorginho seraient dans le collimateur du PSG. Toutefois, Luis Campos devrait se frotter au FC Barcelone sur ces deux dossiers. En effet, le Barça de Xavi examinerait l'idée de boucler le transfert de N'Golo Kanté ou de Jorginho en cas d'échec avec Rúben Neves.

Malgré les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler, Luis Campos voudrait toujours renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, le conseiller football parisien aurait identifié les profils de N'Golo Kanté et de Jorginho, tous deux en fin de contrat avec Chelsea le 30 juin.

Mercato - PSG : Mbappé, Cristiano Ronaldo… Le Qatar prépare un gros coup https://t.co/roVpyKrBKS pic.twitter.com/0iYqVJBjMJ — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Le FC Barcelone pense à N'Golo Kanté et Jorginho

Selon Sport.es , le PSG aurait un adversaire de taille pour les transferts de N'Golo Kanté et Jorginho. En effet, le FC Barcelone penserait à se jeter sur l'un de ces deux milieux de Chelsea lors du prochain mercato estival en cas d'échec avec Rúben Neves. Mais heureusement pour le PSG, le Barça serait confronté à un obstacle pour les recrutements de N'Golo Kanté et Jorginho.

Kanté et Jorginho doivent baisser leur salaire pour le Barça