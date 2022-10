Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le divorce d’Icardi va plomber le mercato de Campos

Publié le 27 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

C'est sans aucun doute le couple qui fait le plus parler dans le football. L'union si contestée entre Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara pourrait jouer des tours à l'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray. En effet, Wanda Nara aurait demandé le divorce et Icardi serait très tourmenté. A bout, le club turc pourrait décider de le renvoyer à Paris.

Ce week-end, Mauro Icardi s'est enfin montré décisif sur le terrain, en inscrivant un but et une passe décisive avec Galatasaray. Et il était temps car dernièrement, son attitude est scandaleuse. L'attaquant argentin ne supporte pas sa rupture avec Wanda Nara et il enchaine les bêtises. Publications Instagram , voyage en Argentine... le joueur prêté par le PSG fait n'importe quoi. Il pourrait jouer un bien mauvais tour à Luis Campos.

Icardi sans agent ?

C'est en effet ce qu'avance Calciomercato.com . Mauro Icardi souhaiterait licencier Wanda Nara. Leur relation est chaotique et il pourrait ainsi se retrouver sans représentant sur le prochain mercato. Si licenciement il y a, certains agents lorgneraient déjà sur l'attaquant prêté par le PSG qui pourrait en profiter pour faire monter les enchères. Un bien pour lui mais un mal pour le PSG qui pourrait se retrouver avec un poids supplémentaire dans son effectif.

Que va faire Galatasaray avec Icardi ?