Mercato - PSG : En pleine polémique avec Wanda Nara, Icardi n’est pas au bout de ses peines

Publié le 26 octobre 2022 à 11h00

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée à Galatasaray, plus rien n’irait entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Cette dernière aurait réclamé le divorce. L’attaquant de 29 ans, lui, n’en peut plus de cette situation et voudrait en finir au plus vite. L’Argentin aurait alors décidé de se séparer de Wanda Nara en tant qu’agent. Cependant, Mauro Icardi risquerait gros dans cette histoire, alors que rien n’est encore acté.

Rien ne va plus entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Cette dernière aurait réclamé le divorce et la rupture commence à être totale. D’après la presse turque, l’attaquant de 29 ans ne voudrait plus d’elle comme agent. L’Argentin prêté à Galatasaray aurait même demandé à son club d’arrêter de la rémunérer, alors que Wanda Nara aurait bloqué un chèque d’1M€. Cependant, la séparation ne serait pas encore consommée.

Rien n’est encore acté pour le départ de Wanda Nara

En effet, Calciomercato.com affirme que rien ne serait encore acté concernant le licenciement de Wanda Nara. Le média italien confirme néanmoins que les relations entre Mauro Icardi et son ex-femme seraient particulièrement chaotiques. Plus rien n’irait entre les deux. Mais il n’y aurait pas que le rôle d’agent de Wanda Nara en jeu dans cette affaire.

Icardi joue gros dans cette histoire, ses prétendants sont à l’affût

Des contrats et certains revenus seraient également concernés par l’avenir de Wanda Nara aux côtés de Mauro Icardi. Ces derniers pourraient conduire les deux vers un nouveau niveau de tension juridique. L’attaquant du PSG prêté à Galatasaray risquerait gros dans cette histoire. En attendant, certains agents se tiendraient à l’affût. En cas de départ de Wanda Nara, Mauro Icardi se retrouverait sans agent. Et à l’issue de la saison, il pourrait signer le dernier gros contrat de sa carrière. Si Wanda Nara est licenciée, l’attaquant de 29 ans pourrait voir les prétendants se bousculer pour le représenter. À suivre...