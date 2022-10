Foot - PSG

PSG : Mauro Icardi prend une décision radicale avec Wanda Nara

Publié le 25 octobre 2022 à 12h15

La rédaction

Prêté par le PSG au Galatasaray sans option d’achat, Mauro Icardi a vécu un début de saison très compliqué. Alors que le joueur n’a disputé que trois matchs avec le club turc, l’attaquant est notamment au coeur d’une polémique avec Wanda Nara. Alors que le couple s’est séparé, l’international argentin ne souhaiterait plus l’avoir comme agent.

Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi et Wanda Nara ne cessent de faire parler d’eux concernant leur séparation. Alors que Galatasaray n'apprécierait pas le comportement de l’attaquant durant sa rupture, l’international argentin aurait pris une décision radicale.

Icardi ne veut plus de Wanda Nara comme agent

En effet, à en croire Hurriyet et la presse turque, Mauro Icardi ne souhaiterait plus avoir Wanda Nara comme agent. Le joueur aurait d’ailleurs fait une demande surprenante à son club.

« Wanda Nara n'est plus mon agent, ne payez pas pour elle »