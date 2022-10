Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa décision fracassante avec Wanda Nara, Icardi joue très gros

Publié le 25 octobre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

Tourmenté par de nouvelles affaires extra-sportives avec Wanda Nara, Mauro Icardi n’en peut plus de cette situation. L’attaquant du PSG prêté à Galatasaray aurait alors pris une décision fracassante puisqu’il ne voudrait plus d’elle comme agent. Cependant, il y aurait d’autres choses en jeu dans cette histoire et Mauro Icardi jouerait gros.

Depuis quelques temps maintenant, plus rien ne va entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Déjà tourmenté par des histoires extra-sportives avec sa femme et agent lorsqu’il évoluait au PSG, l’Argentin continue d’être ennuyé par ces affaires à Galatasaray, où il a été prêté cet été. Wanda Nara aurait réclamé le divorce, et les relations entre les deux ne cessent de se détériorer. D’ailleurs, Mauro Icardi aurait pris une décision radicale.

Icardi prêt à démettre Wanda Nara de ses fonctions

D’après la presse turque, Mauro Icardi ne voudrait plus de Wanda Nara comme agent. L’attaquant de 29 ans aurait même demandé à son club de ne plus la rémunérer, alors que cette dernière aurait bloqué un chèque d’1M€. Le divorce semble total entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Mais l’Argentin jouerait avec le feu avec cette décision.

