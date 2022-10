Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plein divorce, Wanda Nara virée par Icardi ? Une nouvelle révélation tombe

Publié le 25 octobre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

Rien ne va plus entre Mauro Icardi et Wanda Nara. L’attaquant du PSG prêté à Galatasaray continue d’être tourmenté par ses affaires avec sa femme et agent. Le feuilleton a d’ailleurs pris un nouveau tournant puisque Mauro Icardi voudrait licencier Wanda Nara. Mais rien ne serait encore acté pour autant.

Loin du PSG, Mauro Icardi est toujours tourmenté par ses affaires avec Wanda Nara. Leur couple bat de l’aile et l’Argentine aurait même réclamé le divorce. Les relations sont particulièrement tendues entre les deux, alors que Mauro Icardi ne réalise pas une première partie de saison de grande classe à Galatasaray, où il a été prêté cet été. Le feuilleton prendrait d’ailleurs un nouveau tournant.

Icardi veut licencier Wanda Nara

D’après les informations d’ Hurriyet et de la presse turque, Mauro Icardi voudrait démettre Wanda Nara de son rôle d’agent. L’attaquant argentin aurait même demandé à son club de ne plus la rémunérer : « Wanda Nara n'est plus mon agent, ne payez pas pour elle. » Par ailleurs, Wanda Nara aurait bloqué un chèque d’1M€ d’après certains médias. Mais si Mauro Icardi voudrait prendre cette décision radicale, rien ne serait encore acté pour autant.

Rien n’est encore acté