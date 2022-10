Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Real Madrid se couche, Campos a le feu vert sur le mercato

Publié le 27 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Heung Min-Son fêtera son 31ème anniversaire en juillet prochain et pourrait prendre la décision de se lancer un nouveau challenge. De par sa politique de recrutement, le Real Madrid pourrait passer son tour. De quoi faire les affaires du PSG ?

Évoluant à Tottenham depuis 2015, Heung-Min Son n’a toujours pas remporté de titre chez les Spurs . De quoi l’inciter à porter une mûre réflexion sur son avenir. Sport1 a dernièrement fait savoir qu’un départ au PSG, au Bayern Munich ou à Tottenham serait possible. Cependant, il se pourrait que Luis Campos et le PSG aient un joli coup à jouer.

Recruter un trentenaire n’est plus dans les habitudes du Real Madrid

Cristopher Michel, journaliste de Sport1 , s’est livré sur le dossier Heung-Min Son lors d’une entrevue pour Bernabeu Digital. D’après ses sources, l’idée d’aller voir ailleurs trotte bel et bien dans l’esprit de l’international sud-coréen, mais le Real Madrid serait embêté par le fait qu’il soufflera sa 31ème bougie en juillet prochain. « (Au cours des dix dernières années, aucun joueur âgé de 30 ans ou plus n'a jamais été signé au Real Madrid) Cela pourrait être un obstacle. Heung-min Son est relativement âgé, il n'a pas encore osé faire le saut dans un très grand club européen. C'est peut-être pour cela qu'il y pense autant maintenant, même s'il n'a prolongé son contrat avec Tottenham Hotspur que jusqu'en 2025 ».

«Son ne veut pas terminer sa carrière sans titre»