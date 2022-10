Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria va perdre gros sur le mercato avec Gerson ?

Publié le 27 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Lors du prochain mercato hivernal, le feuilleton Gerson devrait faire énormément parler à l'OM. En effet, comme l'a révélé le père du Brésilien, compte tenu de la gestion actuelle d'Igor Tudor, un transfert pourrait être envisagé en janvier. Mais à quel prix ? A en croire les différents échos, l'OM pourrait se retrouver perdant dans l'opération. Explications.

En janvier, il devrait y avoir des départs à l'OM. Qui quittera alors l'effectif d'Igor Tudor ? Les regards se tournent actuellement vers Gerson, pas forcément dans les plans du Croate. Face à cela, Marcao, père et agent du Brésilien, a alors été très clair : un transfert de l'OM pourrait envisagé cet hiver.

Un transfert en janvier ?

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser », assurait Marcao à propos de l'avenir de Gerson dans un entretien accordé à L'Equipe .

12M€ pour Gerson ?