Mercato - OM : Un transfert à 12M€ annoncé pour Gerson

Publié le 26 octobre 2022 à 16h10

La rédaction

Depuis le début de la saison, Gerson est dans une situation très délicate avec l'OM. Indispensable avec Jorge Sampaoli, il se retrouve avec un statut de remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor. Alors que son clan a annoncé son possible départ dès le mois de janvier, le club marseillais ne devrait pas recevoir d’offres au-delà de 10-12 M€.

D’indispensable avec Jorge Sampaoli à remplaçant avec Igor Tudor, Gerson aura vécu un été très mouvementé à l'OM. Alors que sa situation ne plaît pas à son clan, le père du joueur, Marcao, avait annoncé, lors d’un entretien pour l’Équipe , des envies de départ. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. ». Et Marcao annonçait également l'intérêt de certains clubs pour le joueur de l'OM.

Séville et Porto sont sur le coup

En effet, alors que le journaliste Pedro Almeida a annoncé ce mardi l’intérêt de Porto pour Gerson, l’Équipe annonçait celui du FC Séville. Du côté des prétendants, les offres ne devraient pas aller au-delà d’une certaine somme.

