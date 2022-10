Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce transfert, Longoria a fait des folies

Publié le 26 octobre 2022 à 08h10

Arthur Montagne

Très actif sur le marché des transferts durant le précédent durant le mercato estival, l'OM a notamment recruter Jordan Veretout qui a débarqué pour un peu plus de 10M€, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'été à Marseille. Il faut dire que Pablo Longoria en avait fait sa grande priorité.

Durant le mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer puisque 12 joueurs sont venus garnir les rangs marseillais. Et Pablo Longoria avait rapidement identifié une priorité, à savoir dénicher le successeur de Boubacar Kamara, parti libre vers Aston Villa. Dans cette optique, Jordan Veretout est arrivé. Et le président de l'OM n'a jamais hésité.

Veretout était la grande priorité de Longoria

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Jordan Veretout était la grande priorité du mercato pour Pablo Longoria. C'est la raison pour laquelle l'OM n'a pas lésiné sur les moyens en le recrutant pour une somme comprise entre 10 et 12M€, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'été à Marseille. Et ce n'est pas tout puisque l'ancien milieu de terrain de l'ASSE touche 2,9M€ par an, ce qui en fait l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire.

Tudor est déjà conquis