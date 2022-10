Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson lâche une bombe, la vérité éclate

Publié le 26 octobre 2022 à 09h00

Thibault Morlain

Voilà que le cas Gerson fait actuellement énormément parler à l'OM. Alors que le Brésilien joue peu avec Igor Tudor, c'est son père et agent qui a mis le feu aux poudres. En effet, Marcao a poussé un énorme coup de gueule, brandissant même la menace d'un départ de Gerson en janvier. Toutefois, de grosses précisions ont été apportées suite à cette sortie musclée du clan Gerson.

A l'OM, Gerson fait partie des perdants du changement d'entraîneur. En effet, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et le Brésilien a vu son temps de jeu diminuer, tout comme son importance. Une gestion qui ne manque pas d'interpeller, notamment le clan Gerson. Ainsi, dans des propos accordés à L'Equipe , Marcao, père et agent du joueur de l'OM, n'a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule.

« C'est incompréhensible »

« Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. (...) On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach », avait notamment lâché le père et agent de Gerson.

Le père de Gerson piégé ?