Transferts - OM : Un départ est annoncé, ça s’agite à Marseille

Publié le 26 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

N’entrant pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor, en attestent son temps de jeu à l’OM, Gerson devrait aller voir ailleurs dès le mercato hivernal à en croire son père Marcao. Une sortie qui a fait réagir l’entraîneur Igor Tudor et son coéquipier Valentin Rongier.

Gerson pourrait ne pas aller au bout de son contrat à l’OM, qui court jusqu’en juin 2026. La cause ? Le management d’Igor Tudor qui s’est passé des services du Brésilien lors des trois dernières sorties de l’OM toutes compétitions confondues.

« On va aller voir ailleurs »

De quoi agacer son père et représentant Marcao qui a fait part de son agacement à L’Équipe en annonçant au passage son départ de l’OM dès l’ouverture du mercato hivernal prochain. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe ».

« Il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football »

Visé par Marcao concernant la gestion du temps de jeu de son fils Gerson, Igor Tudor a tenu à calmer le jeu lors de son passage en conférence de presse dans la journée de mardi. « Il ne se passe rien de nouveau, rien de spécial. En tant qu'entraîneur, le plus dur est de prendre des décisions et de sélectionner 11 joueurs. Je pense que tous mes joueurs sont forts. Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football ».

« Son papa a parlé, libre à lui, mais ça ne nous concerne pas vraiment »