Mercato - OM : Le clan Gerson fait une sortie fracassante, Tudor sort du silence

Publié le 25 octobre 2022 à 19h15 - mis à jour le 25 octobre 2022 à 19h16

Peu utilisé par Igor Tudor depuis plusieurs matchs, Gerson n’est plus indispensable à l’OM. Ce lundi, Marcao, le père et agent de l’international brésilien, a annoncé qu’il préparait le départ de son fils. Avant le match contre Francfort, Igor Tudor a répondu à la sortie du clan Gerson.

Homme fort de l’OM sur la fin de saison dernière, Gerson a vu son statut totalement changer. Titulaire sur 4 des 6 premiers matchs de Ligue 1, l’international brésilien a perdu sa place. Peu convaincant lorsqu’il sort du banc, Gerson n’a pas été utilisé lors des trois derniers matchs joués par l’OM. De quoi agacer Marcao, son père et agent.

Le clan Gerson annonce son départ

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », a lâché le père du milieu de l’OM au journal L’Equipe .

« Il n'y a pas de cas Gerson »