Mercato - OM : Voilà la réaction de Longoria à la bombe du clan Gerson

Publié le 26 octobre 2022 à 15h10

Élément important à l’OM la saison dernière, Gerson est actuellement dans une période très délicate avec le club marseillais et ne figure pas dans les plans d’Igor Tudor. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de Marcao, père et agent du Brésilien. Celui-ci a alors lâché un énorme coup de gueule, allant jusqu'à évoquer un transfert en janvier. De quoi contrarier Pablo Longoria...

L’arrivée d’Igor Tudor cet été sur le banc marseillais aura totalement changé la situation de Gerson à l’OM. Indispensable sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien ne fait pas vraiment partie des plans de l’entraîneur croate. Un statut qui ne plaît pas à Marcao, le père du joueur, qui l’a fait savoir.

« On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato »

Mécontent de la situation de Gerson à l'OM, Marcao, son père et agent, avait exprimé, lors d'un entretien avec l'Équipe , les envies de départ de son fils. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés »

