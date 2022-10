Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan d’un joueur met le feu à Marseille, gros transfert en vue ?

Publié le 26 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Indispensable dans le système de Jorge Sampaoli, Gerson n'est devenu que remplaçant avec Igor Tudor. Une situation qui agace l'entourage de l'international brésilien. Marcao, le père du joueur, pousse un énorme coup de gueule et annonce qu'il réclamera un transfert cet hiver.

Star du mercato 2021 de l'OM, Gerson était la priorité absolue de Jorge Sampaoli et s'est donc imposé comme un joueur clé du club phocéen la saison dernière. Néanmoins, l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais a tout changé. Le Croate utilise Amine Harit et Mattéo Guendouzi derrière Alexis Sanchez, et Gerson ne semble pas avoir sa place dans le système de Tudor. Très agacé, Marcao, le père du Brésilien, va réclamer un transfert pour son fils.

Le père de Gerson lâche une bombe

« Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l'annonce de la liste, le 7 novembre)... », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«On trouvera un club qui saura le valoriser»