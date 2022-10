Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi Igor Tudor ne veut plus de Gerson

Publié le 25 octobre 2022 à 16h30

Le clan Gerson perd patience. Comme annoncé par le père et agent du joueur dans les colonnes de L'Equipe, le milieu de terrain pourrait quitter l'OM dès le prochain mercato hivernal en raison de son faible temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor. De son côté, le technicien croate serait remonté contre son joueur, jugé nonchalant par moments.

Recruté contre un chèque de 20M€ en 2021 par l'OM, Gerson vit un calvaire depuis l'arrivée d'Igor Tudor durant l'intersaison. A l'instar de Dimitri Payet, le milieu de terrain est régulièrement placé sur le banc des remplaçants, et ce à quelques jours de la prochaine Coupe du monde. Gerson, qui espérait intégrer le groupe brésilien, voit ses chances s'envoler. Furieux, son père et agent, Marcao, a pris la parole ce lundi soir pour envoyer un gros coup de pression aux dirigeants de l'OM.

Transferts - OM : Gerson, Payet... Les incroyables plans de Longoria sur le mercato https://t.co/9v2wEwyzhL pic.twitter.com/9AzXkDEcU7 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable »

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés » a confié Marcao dans des propos rapportés par L'Equipe . Mais pourquoi un tel traitement avec un joueur apprécié par Jorge Sampaoli la saison dernière ? RMC Sport livre quelques éléments de réponse.

Les raisons de sa mise à l'écart dévoilées

Selon le média, les raisons sont multiples. Depuis son arrivée à l'OM, Igor Tudor entretient une relation glaciale avec Gerson. D'ailleurs, les deux hommes ont eu une vive altercation en début de saison. Les deux hommes ont essayé d'apaiser la situation, mais l'attitude de Gerson, ces dernière semaines, aurait ravivé les tensions. Le technicien croate n'apprécierait pas l'attitude du joueur, notamment lors de ses sorties. « Boudeur et nonchalant » , Gerson serait loin de faire l'unanimité en interne.

