Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule déjà en coulisses pour le transfert de Gerson

Publié le 25 octobre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Alors que Gerson est en difficulté à l'OM depuis l'arrivée d'Igor Tudor, Marcao - son père et représentant - a annoncé un départ dès le prochain mercato hivernal. Alerté par la situation de l'international brésilien, le FC Porto serait prêt à lui tendre les bras au mois de janvier.

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM, Gerson vit un véritable cauchemar éveillé. En effet, l'international brésilien peine à emmagasiner les titularisations ces derniers mois. Une situation qu'il vit très mal, surtout qu'il espère disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Seleção . Furieux, Marcao - père et agent de Gerson - a poussé un coup de gueule sur le sujet, annonçant un départ de l'OM dès le mois de janvier pour aller trouver du temps de jeu ailleurs.

🚨 Porto has two Brazilian midfielders referenced for the January market. #Maycon from Shakhtar, on loan to Corinthians, and #Gerson from Marseille. 🇵🇹🇧🇷 #Porto — Pedro Almeida (@pedrogva6) October 25, 2022

Le FC Porto veut recruter Gerson en janvier

« Je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés » , a pesté Marcao, le père et représentant de Gerson.

Un possible transfert au FC Séville pour Gerson ?