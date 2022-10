Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo dans l'impasse pour son transfert, le Qatar peut frapper fort

Publié le 26 octobre 2022 à 15h30

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo est loin d'occuper un rôle de titulaire cette saison, sous les ordres d'Erik Ten Hag. Mis de côté après avoir réclamé son transfert cet été, l'international portugais cherchera certainement un point de chute lors du prochain mercato hivernal. Reste désormais à trouver un prétendant sur le marché, ce qui n'est pas chose aisée.

La saison de Cristiano Ronaldo s'apparente à un calvaire. Désireux de quitter Manchester United cet été afin de disputer la Ligue des champions, le joueur portugais est loin de faire l'unanimité. Son entraîneur, Erik Ten Hag, n'hésite pas à lui donner un rôle de remplaçant, loin de l'image que l'on se fait d'un quintuple lauréat du Ballon d'Or. L'heure est temps pour Ronaldo de se pencher sur son avenir. Agé de 37 ans, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour se relancer. Son agent s'active pour lui dénicher une équipe. Selon Sky Sports , le PSG surveillerait sa situation, tout comme d'autres équipes. Pour Caught Offside, le journaliste Fabrizio Romano fait le point sur ces rumeurs.

Mercato : En coulisse, le feuilleton Ronaldo part dans tous les sens https://t.co/NOSMgynbx9 pic.twitter.com/0rgxGYwXQ2 — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

La vérité sur la rumeur Napoli

Selon certains médias, le Napoli aurait l'intention de le recruter et ferait figure de favori. Une rumeur démontée par Romano. « J'ai vu des rapports selon lesquels Naples est maintenant la destination la plus probable pour lui, mais ce n'est pas ma compréhension actuelle de la situation. Naples a Osimhen, Simeone et Raspadori comme attaquants, donc je ne les vois pas se joindre à la course pour lui en janvier - du moins, rien n'est en cours à ce jour » a-t-il confié.

Newcastle passe son tour

Ronaldo ne rentrerait pas, non plus, dans les plans de Newcastle en raison notamment de son âge. « Les spéculations sur Cristiano Ronaldo vont bon train, et un article affirme que Newcastle a décidé de ne pas le signer. Newcastle a toujours voulu emprunter une voie différente en mettant l'accent sur les jeunes joueurs. Aucune nouvelle sur lui, en l'état actuel des choses » a confié Romano.

Le Sporting Portugal émet des réserves