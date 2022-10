Foot - Mercato

Mercato : En coulisse, le feuilleton Ronaldo part dans tous les sens

Publié le 26 octobre 2022 à 05h15

Thomas Bourseau

La deuxième histoire entre Manchester United et Cristiano Ronaldo pourrait prendre fin dès cet hiver avec une éventuelle rupture de contrat. Cependant, il semblerait que cette option ne soit pas particulièrement appréciée par Erik Ten Hag pour des raisons sportives.

Manchester United et Cristiano Ronaldo prépareraient tous deux leur séparation en raison d’une récente brouille entre Erik Ten Hag et l’international portugais selon 90min . Un départ imminent reste une option claire bien que cette possibilité soit peu réalisable pour diverses raisons alors que Chelsea et la Major League Soccer seraient prêts à accueillir le quintuple Ballon d’or sous contrat jusqu’en juin prochain.

Une décision avant le début de la Coupe du monde ?

Le clan Cristiano Ronaldo et la direction de Manchester United auraient prévu d’attendre la fin des compétitions et le début de la Coupe du monde avant de prendre une décision précise sur la suite des opérations selon 90min .

