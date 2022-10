Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Après son aventure compliquée à l'ASSE, il raconte tout

Publié le 26 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Aujourd'hui libre de tout contrat et à la recherche d'un club, Eliaquim Mangala avait fini la saison dernière avec l'ASSE. Malheureusement, cela s'était terminée par une relégation en Ligue 2 pour le défenseur central et les Verts. Quelques mois plus tard, Mangala a livré ses confidences sur son aventure à l'ASSE.

En janvier 2022, l'ASSE avait profité du mercato hivernal pour multiplier les renforts afin de tenter de se sauver. De nombreuses recrues avaient alors rejoint l'effectif de Pascal Dupraz. Parmi celles-ci, on pouvait retrouver Eliaquim Mangala. Passé par Manchester City, l'international français devait apporter son expérience en défense centrale. Cela n'aurait finalement pas suffi pour maintenir l'ASSE en Ligue 1.

« Une grande déception »

De nouveau à la recherche d'un club aujourd'hui, Eliaquim Mangala est revenu sur son expérience à l'ASSE. Ainsi, pour L'Equipe , l'ex-Stéphanois a expliqué : « Saint-Etienne, c'est une grande déception. Mais j'ai énormément appris dans cette aventure, qui était ma première en France ».

« J'étais venu pour sauver la place du club en Ligue 1 »