Mercato - PSG : Jacpkot pour la France grâce au contrat de Mbappé ? La réponse

Publié le 27 octobre 2022 à 00h30

Arthur Montagne

La révélation des chiffres du contrat de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du PSG pourrait toucher jusqu'à 630M€ bruts en trois ans. Néanmoins, plusieurs membres du gouvernement ont rappelé que cela rapporterait gros au Fisc. Mais un économiste explique que la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît.

Ces derniers jours, Le Parisien a révélé les chiffres faramineux du nouveau contrat de Kylian Mbappé. Pour le convaincre de prolonger, le PSG lui aurait offert 630M€ bruts sur trois ans par le biais de trois volets : un salaire annuel brut de 95M€ par an, une prime à la signature de 180M€ ainsi qu'une prime de fidélité de 170M€. Les critiques se sont ainsi abattues sur le PSG. Mais Bruno Le Maire, ministre de l'économie, estime que c'est « une bonne chose » puisque Kylian Mbappé « va payer beaucoup d’impôts, c’est une bonne chose qu’il les paye en France plutôt qu’il ne les paye ailleurs ». Selon le calcul du Parisien , le contrat de l'attaquant du PSG rapportera jusqu'à 170M€ par an à l'Etat en prenant en compte les cotisations ainsi que l'impôt sur le revenu. Mais Matthieu Llorca, économiste du sport et maître de conférences à l’université de Bourgogne, se montre beaucoup moins affirmatif.

«On ne connaît pas les placements de Mbappé par exemple»

« Il faut rester prudent. C’est sûr qu’une grosse partie va aller aux impôts, mais certainement pas tout. On ne connaît pas les placements de Mbappé par exemple. Comme toutes les grandes fortunes ou grandes entreprises, ses conseillers ont tout intérêt à faire de l’optimisation fiscale. Son argent ne dort pas. Plusieurs mécanismes de défiscalisation existent, notamment dans l’immobilier. Ils permettent de réduire les impôts à payer. Ce qui fait qu’on ne peut pas réellement savoir ce que le contrat de Mbappé rapporte à l’État », assure-t-il dans des propos accordés à Ouest-France avant de prendre pour exemple la prime à la signature.

«C’est assez flou»