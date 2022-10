Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un favori se dégage pour le transfert de João Félix

N’étant plus satisfait de sa situation à l’Atlético de Madrid, João Félix voudrait plier bagages. L’attaquant de 22 ans voudrait se relancer ailleurs que chez les Colchoneros. Le PSG lorgnerait sur l’international portugais. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Manchester United serait également intéressé.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé vit en plein malaise au PSG. L’international tricolore serait notamment insatisfait du mercato de Luis Campos. La star de 23 ans voulait qu’un nouveau numéro 9 rejoigne les rangs de Christophe Galtier cet été. Pourtant, le conseiller sportif du PSG a essayé puisqu’il avait tenté sa chance avec Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Mais malgré ses échecs du mercato estival, Luis Campos n’aurait pas renoncé à ce chantier. Le Portugais serait toujours à la recherche d’un attaquant et il aurait des vues sur João Félix. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur de 22 ans n’en peut plus de sa situation à l’Atlético de Madrid. Il pourrait donc se relancer au PSG. Mais un autre prétendant serait aux aguets.

🚨‼️ Confirmed: #ManchesterUnited continue to be interested in Joao #Felix - after asking for information last summer - but unlikely they will take concrete action soon. #MUFC📌 The club that actually is leading the race for the #Atleti player is #PSG. 🐓⚽#Transfers pic.twitter.com/SUokaEB4rL