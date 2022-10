Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce fracassante sur Cristiano Ronaldo

Publié le 26 octobre 2022 à 14h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à l'écart suite à sa colère lors de la rencontre face à Tottenham, Cristiano Ronaldo fera son retour face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa ce jeudi. Entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag a confirmé la nouvelle en conférence de presse. Reste désormais à savoir si le joueur débutera la rencontre ou sera placé sur le banc des remplaçants.

Le coup de sang de Cristiano Ronaldo en plein match face à Tottenham a fait réagir Manchester United. Le club anglais a décidé de sanctionner son joueur et de l'exclure du groupe pour le match de Chelsea. Pour rappel, Ronaldo, encore laissé sur le banc, avait quitté la pelouse et le stade avant le coup de sifflet final.

Mercato : En coulisse, le feuilleton Ronaldo part dans tous les sens https://t.co/NOSMgynbx9 pic.twitter.com/0rgxGYwXQ2 — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Ten Hag annonce le retour de Ronaldo

Présent en conférence de presse, Erik Ten Hag a confirmé que la mise à l'écart de Ronaldo avait pris fin. Le joueur portugais sera disponible pour affronter le Sheriff Tiraspol ce jeudi en Ligue Europa. « Ce n'était pas une décision difficile. On s'est tout dit et on a répondu à toutes les questions. Il a été absent pour un match, maintenant il est de retour » a déclaré l'entraîneur de Manchester United dans des propos rapportés par TMW .

Manchester United se prépare à affronter le Sheriff Tiraspol