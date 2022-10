Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour la vente de l'ASSE

Publié le 26 octobre 2022 à 14h00

Les supporters de l'ASSE avait eu un regain d'espoir après la parution d'informations sur la vente du club. Il y a quelques jours, certains médias avaient évoqué l'intérêt d'investisseurs américains, mais d'un homme d'affaires français. Dirigeant de la formation, Bernard Caïazzo aurait même trouvé un accord avec ce dernier, mais aucune avancée concrète n'aurait été enregistrée depuis.

Depuis avril 2021, les promesses d'une vente prochaine ont laissé leur place à la déception, puis à l'énervement et enfin à l'indifférence. Il faut dire que depuis plusieurs mois maintenant, les échecs s'enchaînent que ce soit sur ce dossier ou sur le plan sportif. Malgré sa décente en Ligue 2, l'ASSE continuait d'attirer des investisseurs étrangers comme David Blitzer, hommes d'affaires américain qui codétient la formation de Crystal Palace. A la tête du club depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pensaient tenir leur successeur, mais les discussions n'ont pu aboutir à un accord.

Les fausses pistes se multiplient à l'ASSE

Depuis cet épisode, peu d'informations ont filtré sur ce dossier. Certains médias comme But Football Club ont évoqué l'intérêt d'un investisseur américain et la promesse d'un accord prochain. Mais cette piste ne serait pas concrète. Pourtant, Bernard Caïazzo voudrait tourner la page ASSE au plus vite. Domicilié aujourd'hui à Dubaï, le président du conseil de surveillance n'est plus impliqué dans les affaires du club et voudrait passer la main.

Caïazzo aurait trouvé un accord avec un investisseur français

Alors que peu de candidatures auraient été envoyées au cabinet KPMG ces derniers mois, Bernard Caïazzo aurait pris en main ce dossier, négociant directement avec Jean Lecler, un Français à la tête de Blockapital. Cette structure est un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. Selon But Football Club, l'espoir était de mise puisqu'un accord aurait été trouvé sur la base d'une vente de l'ASSE à 30M€. La signature de Roland Romeyer était attendue pour entériner cette opération.

