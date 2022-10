Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas tacle encore le Qatar

Publié le 26 octobre 2022 à 11h30

Thibault Morlain

Président de la Liga, Javier Tebas est un fervent opposant au PSG et au Qatar. Depuis le transfert de Neymar en 2017, il n'hésite pas à multiplier les coups de gueule à l'encontre du club de la capitale. Et ce mercredi, à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Tebas s'est une nouvelle fois lâché sur le PSG.

Cet été, Kylian Mbappé a choisi le PSG plutôt que le Real Madrid, signant au passage un énorme contrat à Paris. Un dossier qui n'a fait qu'accroitre la colère de Javier Tebas à l'encontre du club de la capitale. Déjà bien remonté contre le PSG et le Qatar, le président de la Liga a de nouveau exprimé sa colère ce mercredi.

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris https://t.co/S9uPqeoxN3 pic.twitter.com/Y34H1tmANW — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

« Le PSG a perdu 1 milliard d'euros »

Pour le quotidien sportif, Javier Tebas a donc encore taclé le PSG. Dans un premier temps, le président de la Liga a pointé du doigt les pertes records du club de la capitale : « Sur les six ou sept dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d'euros. Il rompt l'écosystème du football européen. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu'un qui perd 1 milliard d'euros ? C'est compliqué ».



« Comment expliquer alors que le PSG soit autorisé à concourir ? Je ne me l'explique pas. Et c'est pour cela que nous le dénonçons. Il y a une certaine volonté de l'UEFA, mais il faut des décisions plus rapides et plus efficaces dans l'application des normes qui existent », a ajouté Tebas.

« 10 M€, pour le PSG et Nasser, c'est un café ! »