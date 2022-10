Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son transfert, cette recrue de Campos se lâche sur ses débuts

Publié le 26 octobre 2022 à 10h10

Arrivé en provenance de Porto lors du dernier mercato estival, Vitinha est vite devenu indispensable dans le dispositif mis en place par Christophe Galtier. Le milieu de terrain a notamment participé à la victoire de son équipe face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions ce mardi soir. Présent en zone mixte, il en a profité pour revenir sur ses débuts à Paris.

Recruté contre un chèque de 41,5M€ cet été, Vitinha est l'une des bonnes pioches du PSG. Le milieu e terrain s'est vite installé dans le onze titulaire de Christophe Galtier et enchaîne les bonnes prestations. Ce mardi soir, l'ancien de Porto a notamment réalisé une performance solide face au Maccabi Haïfa ce mardi soir en Ligue des champions.

Le PSG l'emporte facilement face au Maccabi Haïfa

Positionné dans l'entrejeu, Vitinha a rendu une bonne copie, à l'image de ses coéquipiers. Le PSG l'a emporté aisément face au club israélien et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Présent en zone mixte après la rencontre, Vitinha est revenu sur ses débuts à Paris.

« Je sais que j'ai eu un très bon début de saison »