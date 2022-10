Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Campos avec ce compatriote de Neymar

Publié le 26 octobre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick serait suivi de près par le PSG. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. Selon la presse espagnole, Endrick serait également dans le collimateur du Real Madrid, du FC Barcelone et de Chelsea.

Alors qu'il fait déjà le plus grand bonheur de Palmeiras à 16 ans, Endrick a alerté le PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un très bon œil l'idée de boucler le transfert du crack brésilien, et ce, même s'il doit attendre la majorité du joueur avant de l'accueillir officiellement à Paris.

Le Real et le Barça également dans le coup pour Endrick

En plus du PSG, plusieurs autres écuries européennes auraient inscrit le nom d'Endrick sur leurs tablettes. En effet, comme confirmé par AS , le Real Madrid et le FC Barcelone seraient bel et bien sur les traces de la pépite de Palmeiras. Toutefois, Endrick aurait également des admirateurs, un en particulier, du côté de la Premier League.

Chelsea veut également devancer le PSG pour Endrick