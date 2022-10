Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce crack, un accord est annoncé avec Campos

Publié le 26 octobre 2022 à 12h45

Auteur d'un doublé ce mardi face à l'Athletico Paranaense, Endrick continue d'émerveiller les plus grandes équipes européennes. Agé seulement de 16 ans, il serait surveillé par l'Europe entière, et notamment par le PSG. Luis Campos se serait rendu au Brésil pour avancer dans ce dossier et aurait trouvé un premier accord avec le joueur.

Comparé déjà à Neymar ou même à Pelé, Endrick ne cesse de battre des records de précocité. Auteur d'un doublé face à l'Athletico Paranaense ce mardi soir, l'attaquant est devenu à 16 ans et 96 jours le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Les plus grandes équipes européennes n'ont pas attendu ses premiers pas sous le maillot de Palmeiras pour suivre sa situation.

Doha a envoyé Campos au Brésil

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG est annoncé comme l'un des prétendants les plus sérieux. Mais comme l'annonce Sport c e mercredi, le club parisien a passé la vitesse supérieure. Les dirigeants qataris auraient demandé à Luis Campos de se rendre au Brésil pour avancer dans ce dossier Endrick.

Campos aurait déjà un accord salarial avec Endrick

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos se serait rapproché du clan Endrick et serait parvenu à trouver un accord salarial selon le média espagnol. Une avancée certaine pour le Portugais, qui doit désormais se mettre d'accord avec Palmeiras. Une première proposition à 20M€ aurait été transmise au club brésilien.