Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Carlos Soler sur son transfert

Publié le 26 octobre 2022 à 15h45

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Carlos Soler a quitté son club de toujours, Valence, pour s'engager en faveur du PSG. Peu utilisé depuis son arrivée, le milieu offensif espagnol a pu participer à la fête face au Maccabi Haïfa ce mardi soir. Buteur, Carlos Soler s'est enflammé et a fait un gros aveu sur son transfert au PSG.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le PSG a annoncé la signature de Carlos Soler. Formé à Valence, l'international espagnol a quitté son club de cœur pour signer un contrat de cinq saisons - soit jusqu'au 30 juin 2027 - avec le club rouge et bleu.

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris https://t.co/S9uPqeoxN3 pic.twitter.com/Y34H1tmANW — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

«Je savais que cela allait être compliqué en venant ici»

Depuis sa signature au PSG, Carlos Soler est peu utilisé par Christophe Galtier, mais il profite de chaque instant sur le terrain. D'ailleurs, ce mardi soir, le milieu offensif de 25 ans a réussi à inscrire un but seulement 15 minutes après son entrée en jeu. Heureux d'avoir inscrit sa première réalisation avec le PSG, Carlos Soler s'est enflammé et s'est livré sur son transfert à Paris.

«Je suis ici pour être heureux»