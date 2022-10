Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son transfert avorté, il revit à Marseille

Publié le 26 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Après avoir été poussé vers la sortie à plusieurs reprises durant le mercato, Bamba Dieng est toujours un joueur de l'OM. Longtemps écarté par Igor Tudor, il a depuis réintégré le groupe pour son plus grand bonheur. Avec l'inefficacité offensive inquiétante des ses coéquipiers, il peut rapidement espérer retrouver du temps de jeu.

« Très heureux d’avoir joué mes premières minutes en match officiel cette saison. Bravo à l’équipe pour les 3 points et merci à tous pour le soutien et l’affection tout au long » écrivait Bamba Dieng sur son compte Instagram après que son calvaire ait pris fin. Et le Sénégalais avait de quoi être heureux car en rentrant face à Angers, il retrouvait le groupe pro après 8 matchs de mise à l'écart suite à son transfert avorté vers l'OGC Nice. Depuis, il est toujours entré en jeu car Igor Tudor compte sur lui.

«Comme je l'ai dit, il a toujours plus de place dans l'équipe»

Avant le Classique face au PSG, Igor Tudor avait assuré que Bamba Dieng rentrait dans ses plans. « Il est en progression constante. Il s'améliore physiquement et mentalement. Comme je l'ai dit, il a toujours plus de place dans l'équipe » admettait le coach de l'OM. Et la renaissance de Bamba Dieng pourrait s'accélérer dans les semaines à venir.

Bamba Dieng rejoue

L'attaquant sénégalais a refoulé les terrains depuis 4 matchs. Entré en jeu face à Angers, au PSG, Ajaccio et Lens, il a disputé un total de 44 minutes. Des petits bouts de matchs qui ne lui ont pas permis de se montrer décisif même s'il avait failli marquer contre Angers. Néanmoins, l'OM n'y arrive plus offensivement et son profil de buteur est ce qui manque à son équipe. De plus, le club phocéen enchaine les rencontres et Alexis Sanchez pourrait ressentir le besoin de souffler. Autre facteur important, la Ligue des champions, à laquelle Dieng ne peut pas participer puisqu'il n'est pas inscris sur la liste. L'OM est bien parti pour se qualifier en huitièmes et cela ajouterait encore des matchs dans le calendrier, l'occasion rêvée pour le Sénégalais de briller en Ligue 1 et en Coupe de France.