Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria prépare du lourd sur le mercato

Publié le 26 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Ce n'est désormais plus à prouver, Pablo Longoria manoeuvre à merveille sur le marché des transferts. Il l'a encore prouvé lors du dernier mercato estival. Bien que l'OM ne dispose pas de gros moyens financiers, le président olympien a réussi à faire venir plus d'une dizaine de recrues. Et Longoria ne compterait pas s'arrêter là. En effet, il réserverait certaines surprises pour janvier.

Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Amine Harit, Jonathan Clauss... Cet été, les recrues se sont multipliées à l'OM. Et dans le même temps, Pablo Longoria a également bouclé certains départs. Pendant l'intersaison, l'effectif d'Igor Tudor a ainsi considérablement évolué. Et cela pourrait encore être le cas en janvier à l'occasion du mercato hivernal. En effet, en janvier, Longoria pourrait profiter de cette fenêtre de tir pour apporter encore des changements à l'OM.

Mercato - OM : Un improbable coup de tonnerre annoncé pour Gerson https://t.co/8NleYwssOq pic.twitter.com/6bC7FKD48D — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Trois départs à l'OM...

Tout d'abords, alors que Pablo Longoria doit faire rentrer de l'argent dans les caisses à l'OM, le président olympien tablerait sur 3 départs. Et pas n'importe lesquels selon les informations de L'Equipe . On retrouverait tout d'abord sur cette liste Gerson, dont le père et agent a d'ailleurs évoqué un possible départ concernant le traitement reçu de la part d'Igor Tudor. Il y aurait ensuite Dimitri Payet. Malgré un contrat jusqu'en 2024, le numéro 10 de l'OM pourrait être poussé vers la sortie. Enfin, le troisième joueur serait Pape Gueye.

... et deux arrivées en janvier ?

Des départs seraient prévus, mais Pablo Longoria aurait également planifié des arrivées pour le mercato hivernal. En effet, avec Dimitri Payet et Gerson possiblement sur le départ, le président de l'OM souhaiterait recruter deux nouveaux joueurs offensifs afin d'encadrer l'attaquant de pointe et tourner avec Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Cengiz Ünder.