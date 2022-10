Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Vinicius Jr sur son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 20h30

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Flamengo, Vinicius Jr a tapé dans l'œil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a offert un chèque d'environ 45M€ au club brésilien pour lui arracher son crack brésilien, qui n'avait que 18 ans, à l'été 2018. Interrogé ce jeudi, Vinicius Jr est revenu sur son transfert de Flamengo au Real Madrid.

Lors de l'été 2018, le Real Madrid a payé le prix fort pour s'offrir les services de Vinicius Jr. En effet, le club présidé par Florentino Pérez a offert environ 45M€ à Flamengo à l'été 2018 pour boucler le transfert du crack brésilien de 22 ans, convoité par de nombreux grands clubs européens. Et cette somme est largement rentabilisée aujourd'hui, même si Vinicius Jr a vécu des débuts compliqués au Real Madrid.

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Paredes https://t.co/fzws3AMCwS pic.twitter.com/hXvLodtlj7 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«Je suis arrivé quand j'avais 18 ans»

Lors d'un entretien accordé à Goal , Vinicius Jr a été interrogé sur son évolution au Real Madrid. Après des débuts discrets, le Brésilien est aujourd'hui un élément indispensable au sein du club merengue et a même été l'unique buteur de la dernière finale de la Ligue des champions. Et le protégé de Carlo Ancelotti a profité de l'occasion pour revenir sur son transfert.

«Maintenant, je suis à mon meilleur niveau»