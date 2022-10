Foot - Real Madrid

Real Madrid : Après la polémique, Vinicius Jr pousse un coup de gueule

Publié le 25 octobre 2022 à 07h15

Pierrick Levallet

Le 18 septembre dernier, à l’occasion du derby contre l’Atlético de Madrid, Vinicius Jr avait été victime de cris racistes. Les Colchoneros et le championnat espagnol n’ont pas attendu longtemps avant de réagir pour condamner ces actes. Mais l’ailier brésilien, lui, réclame des sanctions très strictes contre les auteurs de ces agissements.

S’il a eu du mal à s’imposer au Real Madrid, Vinicius Jr est désormais un joueur incontournable du club madrilène. Le Brésilien a explosé sous Carlo Ancelotti la saison dernière. De ce fait, le joueur de 22 ans est parfois dans le collimateur des supporters adverses, qui craignent les performances de Vinicius Jr. Mais ceux de l’Atlético de Madrid sont allés trop loin.

Vinicius Jr victime de racisme contre l’Atlético de Madrid

Le 18 septembre dernier, face à l’Atlético de Madrid, Vinicius Jr avait été ciblé par des cris racistes venus des tribunes. Les Colchoneros et la Liga n’ont pas mis longtemps avant de réagir, condamnant fermement ces actes. Mais Vinicius Jr, lui, voudrait une sanction exemplaire pour en finir avec le racisme.

«Ces fans de l’Atletico de Madrid ne devraient plus jamais être autorisés à mettre les pieds dans un stade»