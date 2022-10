Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’est vengé de Kylian Mbappé !

Publié le 25 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Alors que Le Parisien a dévoilé les détails du contrat colossal de Kylian Mbappé, Daniel Riolo est persuadé que c’est le PSG qui a volontairement fait fuiter les chiffres en réponse aux récentes informations selon lesquelles Kylian Mbappé serait agacé par sa situation.

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG et recalait donc le Real Madrid qui rêvait de le recruter libre. Néanmoins, pour convaincre son attaquant, le club de la capitale a sorti le grand jeu. Selon les informations du Parisien , au total sur la durée de son contrat, l'attaquant français touchera 630M€ bruts. Un montant colossal qui en fait le sportif le mieux payé de l'histoire. Et pour Daniel Riolo, si les chiffres ont fuité, c'est parce que le PSG a voulu se venger du récent comportement de Kylian Mbappé qui se plaindrait de sa situation.

«Le PSG envoie une réponse à la famille Mbappé»

« Si ce que dit Le Parisien est vrai et je n’ai pas envie de douter de leurs informations. Vous savez comment ça marche les infos, ce sont de fuites. Si ça a fuité, c’est que le PSG envoie une réponse à la famille Mbappé. Tu nous as cassé les bonbons en disant que tu n’étais pas content, qu’on t’avait promis des trucs, tu chouines, tu veux te barrer en janvier, tu as foutu un peu le bordel… Là écoute mon grand, les gens vont savoir combien t’es payé chez nous et je pense qu’après ça, tu vas bien fermer ta gueule et tu vas te bouger sur le terrain », lance le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC .

«C’est parce que je savais qu’on arriverait à ces extrêmes que j’ai dit que Mbappé ne quitterait pas le PSG»