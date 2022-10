Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : McCourt pensait toucher le jackpot sur le mercato, une désillusion approche

Publié le 25 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Désireux de récupérer quelques millions qu'il a investi depuis son arrivée à l'OM, Frank McCourt avait ordonné à Pablo Longoria de vendre certains joueurs. En échec, le président olympien avait laissé filer ses indésirables en prêts afin qu'ils jouent et que leurs valeurs marchandes explosent. Or, le scénario inverse se produit et la catastrophe arrive pour McCourt.

Durant le mercato, Pablo Longoria était sous pression. En effet, Frank McCourt voulait voir de l'argent rentrer dans les caisses de l'OM et avait exigé des ventes. Dans l'incapacité à répondre à cette demande, Longoria avait opté pour des prêts afin de tirer une meilleure somme de ses joueurs mais leurs situations inquiètent.

Ils n'y arrivent toujours pas

Igor Tudor n'en voulait plus et il souhaitait les voir partir. Les indésirables comme on les appelle, galèrent à l'étranger et peinent à se relancer. Parmi-eux, Jordan Amavi, qui n'a disputé que 7 minutes avec Getafe et qui n'est plus qu'un troisième choix pour son coach. Pol Lirola qui a regardé les trois derniers matchs d'Elche depuis le banc de touche. L'Espagnol a manqué 6 des 11 rencontres du club espagnol en Liga. En Grèce, ça ne va pas beaucoup mieux pour Konrad de la Fuente. L'Américain n'entre pas dans les plans de Michel et n'a plus fait partie du groupe depuis le 11 septembre dernier. Son calvaire est interminable. Enfin, Luis Henrique n'est pas au mieux non plus à Botafogo. Le jeune brésilien est retourné dans son club formateur et à l'instar de de la Fuente, son coach ne compte plus sur lui. Il n'a joué que 16 minutes depuis le 28 aout dernier.

Radonjic sauve les meubles

Le seul prêt qui donne motif de satisfaction est celui de Nemanja Radonjic au Torino. Le Serbe a participé à toutes les rencontres de l'équipe turinoise qui est déjà conquise par son talent. De fait, elle souhaiterait le conserver à l'issue de la saison.